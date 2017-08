Campanha se destaca por não pedir doação. Clientes já estarão ajudando ao optarem pelos produtos dos tabloides da ação

A partir do dia 28 de Agosto, clientes do Condor podem participar de uma ação de grande importância para instituições beneficentes do Paraná e Santa Catarina. Trata-se da Campanha Solidária Condor, que está em sua 11ª edição e já doou mais de R$ 3,3 milhões para 196 entidades. A ação é viabilizada por intermédio de parcerias formadas entre a rede e seus fornecedores. Parte da venda de centenas de produtos promocionados em tabloides de ofertas durante o período da campanha é revertida em vale-compras Condor e são doados a instituições selecionadas de forma criteriosa, passando por processo de apresentação de documentos, avaliação dos serviços prestados à comunidade e, por fim, prestação de contas da destinação dos recursos.

Neste ano, a arrecadação será repassada para 22 instituições, sendo 21 localizadas em 15 cidades do Paraná e uma em Joinville – SC.

Com um envolvimento direto dos clientes, dos colaboradores e dos fornecedores, a campanha cresce a cada ano e é muito importante para a manutenção dos trabalhos das instituições durante um longo período, já que os vale-compras podem ser trocados durante um ano inteiro por alimentos, produtos de higiene e limpeza, bazar, roupas e eletros, em qualquer uma das 43 lojas da rede.

A Campanha foi criada com o propósito de ajudar as comunidades onde a rede atua e possui como diferencial o fato de não funcionar por meio de doação, pois o Condor e os fornecedores abrem mão de uma margem do lucro para que ele seja repassado às instituições. Já os clientes, participam ao optarem pelos produtos anunciados nos tabloides da campanha.

“Uma campanha permanecer sendo realizada por 11 anos mostra o quão assertiva foi a decisão de criá-la. No decorrer desta história, com a ajuda dos nossos clientes e fornecedores, conseguimos espalhar amor e solidariedade nas regiões onde temos lojas. Para nós, é muito gratificante contribuir um pouco com os desafios diários enfrentados por cada instituição”, relata o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

Uma das instituições beneficiadas em 2016 foi a Apae de Castro, que graças ao valor recebido conseguiu proporcionar melhor assistência às pessoas atendidas. “Pudemos melhorar a qualidade do lanche e fazer com que eles experimentassem novos sabores, como por exemplo o hambúrguer, que nunca tínhamos feito. Também conseguimos comprar outras coisas que eles não têm contato, além de melhorar o atendimento, com a aquisição de computadores, impressoras, televisores e aparelhos de som”, disse a presidente, Cláudia Pinheiro.

Os Bombeiros Voluntários de Joinville também foram beneficiados com a campanha no ano passado e, além de utilizarem o valor para a manutenção da instituição, também puderam melhorar ainda mais a qualidade dos trabalhos realizados. “Aos nossos olhos, e de tantas outras instituições que foram agraciadas, este tipo de ajuda se transforma em entusiasmo para continuar fazendo o bem onde o Estado não alcança. É ser abraçado por uma empresa com sentimento de proteção e carinho. Percebe-se no Condor, que é novidade para nós em Santa Catarina, a vontade de fazer parte da comunidade, de ser referência não só em qualidade, bom atendimento e bons preços, mas também em solidariedade. Obrigado por promover esta campanha! Que ela inspire outras instituições a fazerem o bem! Somos clientes e fãs do Condor. Contem conosco sempre”, declarou o diretor executivo, Matheus Andreis Cadorin.

Para o presidente do Condor, ver o resultado da Campanha Solidária é o que motiva a rede a continuar realizando a ação e a não medir esforços para fazê-la crescer a cada ano. “Em períodos de turbulências econômicas as doações diminuem e as instituições passam a ter que sobreviver com recursos muito mais escassos. Neste contexto, a Campanha Solidária acaba sendo uma forma das pessoas ajudarem sem precisar mexer no orçamento de casa. Portanto, nesta causa todos podem ajudar. Basta escolher os produtos do tabloide que os valores chegarão às instituições”, conclui Zonta.

Para divulgar a campanha, o Condor disponibiliza o Hot Site: www.campanhasolidariacondor.com.br, no qual as pessoas podem conhecer as instituições participantes, saber um pouco mais sobre a campanha, acompanhar as ofertas do tabloide, além de ver quais foram as instituições beneficiadas em 2016 por meio de um mural de fotos e depoimentos.

Conheça abaixo as instituições que serão beneficiadas neste ano:

