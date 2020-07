Durante todo o mês de julho, a Liga Zero Descartável, formada por várias marcas e instituições, convida a população a mudar hábitos e evitar o uso de plásticos descartáveis.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil participa da mobilização mundial para a redução/eliminação da poluição por plásticos. Com o alerta da Organização das Nações Unidas (ONU) de que até 2050 os oceanos terão mais plásticos que peixes, o esforço global pela redução desse tipo de resíduo é mais que urgente.

Neste ano, com o tema “Um por Todos e Todos por Zero, várias marcas se uniram para criar a Liga Zero Descartável e propor um desafio principal aos brasileiros de Norte a Sul do país, além de várias iniciativas voltadas para a conscientização sobre a redução da poluição por plástico, especialmente os de uso único. A campanha brasileira é braço do movimento mundial “Julho Sem Plástico”, organizado em vários países.

Considerando a necessidade de distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus e, ainda, a necessidade de as pessoas ficarem mais tempo em suas casas, o desafio principal será o “Plástico Social”, que se resume em propor ao público que junte todo o plástico utilizado durante os 31 dias desse mês. A intenção do desafio é fazer com que cada indivíduo ou família possa refletir sobre a necessidade do uso de cada item e reflita sobre como promover a sua eliminação, substituição ou, ao menos, a redução do seu uso.

“Durante um mês, pessoas e empresas serão desafiados a acondicionar todo o plástico gerado, para visualizar a quantidade deste resíduo que geram. A ideia é que quem participar do desafio possa entender qual porcentagem dos plásticos gerados de fato é reciclável e o quanto não é reciclável. Além disso, entender o quanto seu resíduo plástico auxilia na renda de cooperativas de reciclagem, entendendo o valor que esse resíduo possui”, explica Jessica Pertile, da empresa Beegreen, integrante da Liga.

Campanha apresentará missões para cada semana de Julho

A Liga Zero Descartável 2020 também propõe o cumprimento de missões semanais, com tarefas possíveis de serem executadas por quem quer contribuir com um mundo com menos plástico. Também serão organizadas lives diárias nas redes sociais da Liga e de seus apoiadores, abordando temas e assuntos afins ao objetivo da campanha.

“Além disso, durante todo o mês, serão compartilhados nas mídias sociais da Liga e das marcas realizadoras, conteúdos e informações sobre a necessidade de olhar para o problema da poluição por plásticos, mostrando soluções executáveis para uma mudança de hábitos definitiva”, informa Viviane Noda, do PorQueNão? Mídia, também integrante da Liga.

Para participar do Desafio, das Missões Semanais e acompanhar as lives diárias, basta acompanhar as instruções que serão compartilhadas na Internet, nos perfis do Instagram da Liga e das marcas participantes (veja abaixo).

Sobre a Liga Zero Descartável 2020

A Liga é a união de instituições e marcas brasileiras que atuam rumo à uma sociedade com menos plástico descartáveis, evitando-os quando possível ou trocando por opções duráveis para reduzir a poluição global do meio ambiente, do ar, terra e água.

Os realizadores da iniciativa são as instituições e marcas: Beegreen – Sustentabilidade Urbana (@beegreenbr), Keep Eco – Embalagens Ecológicas (@keep.eco), Inspira Verde (@inspira.verde), Instituto Lixo Zero Brasil (@institutolixozerobrasil), Majuí Comunicação (@majuicomunica), Menos 1 Lixo (@menos1lixo), Meu Copo Eco (@meucopoeco), Mundo Sem Bitucas (@mundosembitucas), PorQueNão? (@porquenao.midia), eCycle – Sua Pegada Mais Leve (@portalecycle), Positiv.a (@positiv.a), Rastro Sustentabilidade (@rastro.eco.br) e Route Brasil (@routebrasil).