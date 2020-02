A ação preventiva objetiva a promoção da saúde do trabalhador da indústria e seus familiares

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), por ano, a imunização por vacinas evita cerca de 2 a 3 milhões de mortes no mundo, combatendo diversas doenças infecciosas. Pensando em unir forças para a promoção da saúde do trabalhador da indústria e seus familiares, o Sesi Paraná iniciou no dia 3 de fevereiro a campanha anual de Vacinação Contra a Gripe. “A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a gripe um dos maiores desafios de saúde pública do mundo. Para apoiar a indústria paranaense, seus colaboradores e famílias na prevenção da gripe, o Sesi oferta anualmente a Campanha de Vacinação”, destaca Rosangela Fricke, gerente executiva de Segurança e Saúde para a Indústria do Sistema Fiep.

Seguindo as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Sesi irá oferecer vacinas que estão dentro das especificações orientadas pelo órgão. “A vacinação é o método mais eficaz de combate à doença, portanto é uma ação preventiva que garante, além da imunização, a manutenção da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes, assim como a produtividade das empresas”, acrescenta Rosangela. Desde 2010, o Sesi no Paraná promove a Campanha de Vacinação contra a gripe para trabalhadores das indústrias paranaenses.

Participação das Indústrias

Indústrias interessadas em participar da Campanha de Vacinação contra a Gripe do Sesi no Paraná poderão realizar a sua adesão pelo Portal da Vacina, no período de 3 de fevereiro a 6 de março de 2020, ou enquanto houver disponibilidade de doses da vacina.

SOBRE O SISTEMA FIEP

O Sistema Fiep é composto pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). As instituições trabalham integradas em prol do desenvolvimento industrial. Com linhas de atuação complementares, realizam a interlocução com instâncias do poder público, estimulam o fomento de negócios nacionais e internacionais, a competitividade, a inovação, a tecnologia e a adoção de práticas sustentáveis, e oferecem serviços voltados à segurança e saúde dos trabalhadores, à educação básica de crianças, jovens e adultos, à formação e aperfeiçoamento profissional, à formação de nível superior, além de capacitação executiva. Sistema Fiep: nosso i é de indústria.