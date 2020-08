A Associação dos Jornais de Bairros do Estado do Paraná, Ajorb-PR, que reúne mais de 30 jornais de bairros em nosso Estado, lançou a campanha “Compre no seu bairro”, para fortalecer o comércio nos bairros.

A ideia é valorizar o pequeno e médio comerciante instalado no bairro, convidando o morador e fazer suas compras no comércio local.

A campanha será feita através de um banner – anúncio – publicado nas dezenas de sites dos jornais de bairros, e nas edições impressas,

Segundo Adilson da Costa Moreira, diretor da Gazeta do Santa Cândida, “o objetivo é alavancar o comércio e a prestação de serviços nos bairros”. Para Larissa Santin, diretora do Jornal da CIC, “precisamos valorizar e apoiar os comerciantes porque eles passam por momentos difíceis nesta pandemia.