A Caminhada Movimento pela Saúde realizada no domingo, dia 26 de novembro, contou com a participação de moradores e empresários da região. Sob a coordenação da ACCR – Associação Comercial do Capão Raso, ela foi iniciada na Rua da Cidadania do Pinheirinho foi até a praça Zumbi dos Palmares no Capão Raso, num percurso de 6 Km.

Colaboram com mais esta iniciativa da ACCR a Policlínica Capão Raso, Nichele Turismo, Rotary Clube Curitiba Portão, Smelj – Prefeitura Municipal de Curitiba, Escola Keluc e Marketed Agência Digital.