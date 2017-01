Na manhã do domingo dia 18 de dezembro o céu se abriu para iluminar a caminhada programada para este dia no Capão Raso. Em mais uma iniciativa da ACCR que contou com diversos apoiadores, a caminhada, mesmo reunindo pouca gente com disposição para a iniciativa, aconteceu com muita alegria e disposição de todos os participantes e muitos dos colaboradores.

Saindo do Shopping Popular, a caminhada passou pela policlínica Capão Raso, onde entrou à direita retornando para o bairro até chegar ao posto Monvalle.

No final do percurso de 5,5 Km foi realizada uma confraternização no Posto Monvalle na Av. Winston Churchill.