Um total de sete mil quilos de lixo foi retirado do leito do Rio Belém na área central da cidade. E não foi em todo o leito não. Foi cerca de um quilômetro no Centro Cívico.

Em apenas dois dias de trabalho da equipe da prefeitura, foram retirados do leito do rio, entulho, plásticos, garrafas e até uma cama box.

A limpeza ocorreu no trecho aberto entre a Rua Mário de Barros até Avenida Cândido de Abreu. Depois deste trecho o rio vai, totalmente canalizado até a Rodoferroviária.

Em seguida, as equipes já tinham programação para limpeza de um córrego afluente do Rio Barigui, na Vila Luana, na CIC. Seguindo depois com pedidos feitos pela população na Central 156.

No total, de janeiro até maio, esta e outras equipes de limpeza retiraram um total de 465 mil quilos de lixo das bacias dos rios Belém, Barigui, Atuba e Passaúna.

Veja a quantidade de lixo retirados dos rios da Capital durante os primeiros meses de 2018. Janeiro: 120.380 Kg

Fevereiro: 105.530 Kg

Março: 124.810 Kg

Abril: 114.760 Kg

Para você alertar, denunciar, sobre os descartes de lixo nos rios sempre pelo telefone 156

É bom também saber que os móveis em condições de uso, vão para doação à famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Quanto aos resíduos vegetais, a prefeitura recolhe até dez carrinhos de mão.

Entulhos ou caliças, também podem ser retirados mas somente até cinco carrinhos de mão.