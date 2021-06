Famílias com renda de até três salários mínimos serão beneficiadas com subsídio de até R$ 15 mil

A CAIXA e a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) firmaram parceria nesta quarta-feira (23/06) com o objetivo de viabilizar a aquisição da casa própria para cerca de 30 mil famílias paranaenses. O acordo contempla a nova modalidade “Valor de Entrada”, que repassará R$ 15 milaos beneficiáriospara abatimento inicial de financiamentos, como parte do programa Casa Fácil Paraná.

O presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, e o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, assinaram protocolo de intenções do programa. O benefício, somado aos subsídios da União, custeará a entrada dos financiamentos aprovados pela CAIXA. Os projetos serão feitos em empreendimento financiados com recursos da Poupança (SBPE) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pelo programa Casa Verde e Amarela.

O subsídio é destinado às famílias com renda de até três salários mínimos. O cadastro pode ser realizado no site www.cohapar.pr.go.br/cadastro. Quem for considerado apto pelas regras do programa será notificado para liberação de recursos após análise de crédito da CAIXA. O programa poderá ser implementado em todos os municípios paranaenses.

Cohapar

É uma empresa de economia mista que coordena programas habitacionais e é responsável pela articulação com órgãos federais e estaduais, prefeituras e iniciativa privada.