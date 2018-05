Evento é gratuito, aberto ao público e acontece nos dias 16 e 17 de maio

Acontece nos próximos dias 16 e 17, o “Café com Ciência”, evento de palestras promovido pela Faculdade de Pinhais – FAPI.

Com debates sobre temas diversos, como ética e compliance, engenharia mental, reputação líquida, indústria 4.0, tributação, cidadania e recuperação de empresas, as palestras reúnem profissionais renomados e de destaque no mundo dos negócios.

Voltado aos cursos de administração, ciências contábeis, logística, gestão de recursos humanos e processos gerenciais, o Café irá receber cerca de 500 participantes, entre alunos e convidados.

O Café com Ciência acontecerá no auditório da FAPI, na Av. Camilo di Lellis 1151, em Pinhais (PR).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora, no local do evento. Mais informações em www.fapi-pinhais.edu.br.

Confira a programação:

Dia 16 de maio

Laudelino Jochem

Laudelino é Contador; Bacharel em Ciências Contábeis; Especialista em Contabilidade e Finanças pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); Especialista em Gestão Tributária pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR); Aperfeiçoamento em Contabilidade Internacional – Adequação Brasileira às Normas IFRS pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); Coordenador Geral da AIC – Consultoria Empresarial (www.aicconsultoria.com.br); Vice-Presidente de Administração e Finanças do CRC/PR; Consultor de Qualidade para Prestadoras de Serviços Contábeis; Professor Universitário, Vencedor do III e do IV Concurso Prêmio Professor “Orivaldo João Busarello” nos anos de 2008 e 2010 promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, (CRC/PR) e Academia de Ciências Contábeis do Paraná, Vencedor do Título de Contabilista do Ano de 2010, promovido pela Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná e em 2012 foi homenageado durante o Grande Expediente na sessão plenária da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, recebendo a “Menção Honrosa” pelos relevantes trabalhos prestados a classe contábil do Estado do Paraná, Palestrante e Escritor de livro técnicos e motivacionais.

Adeildo Nascimento

Adeildo Nascimento é economista formado pela UFPR com especialização em Gestão e Liderança pela UP-PR; proprietário da DHEO Consultoria, é consultor, palestrante e professor em temas ligados ao desenvolvimento humano e organizacional. Diretor do eixo RH 4.0 da Associação Brasileira de RH do Paraná. Autor do Livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho.

Jeffrey Chiquini

Jeffrey Chiquini é advogado criminalista. Especialista em Direito Penal e Processual Penal; Professor de Direito Penal da Faculdade Opet; Professor de Direito Processual Penal da Escola da Magistratura Federal do Paraná; Sócio proprietário e fundador do Curso CAPRE.tv; Advogado atuante na operação lava jato.

Luciano Carstens

Luciano Carstens é Engenheiro Eletricista pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR); Especialista em Sistemas Elétricos Industriais pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); aluno do Programa de Doutorado em Gestão Ambiental da Universidade Positivo. Tem experiência como Engenheiro de Manutenção, Infraestrutura e Gestão de Facilities onde atuou em diversas empresas. Professor de Cursos Universitários desde 1999, atualmente é sócio proprietário da empresa Trend Engenharia & Meio Ambiente.

Dia 17 de maio

José Martins

José Martins é Professor de História da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, formado e Pós-graduado em Filosofia pela PUC-PR e Direito pela UNIBRASIL, Especialista em Pensamento Contemporâneo SécXX., autor dos livros: A Lógica dos Tributos, Editoria Foco, Publicado em 2014 e do livro Ética e Compliance, Editora Conhecimento, Publicado em 2017, ambos em parceria com Laudelino Jochem (pronuncia (iorren).

Mara Denise Poffo Wilhelm

Mara Denise Poffo Wilhelm é advogada e contadora, Especialista em Direito Tributário (IBET) e Processual Civil (Ins_tuto Gene); Sócia da Contax Contabilidade; Sócia da Wilhelm & Niels Advogados Associados; Ex-professora de Direito Tributário da FAE Unidade Blumenau; advogada e administradora Judicial nos Estados de Santa Catarina e Paraná.