Não é só uma formatura e muito menos só entrega do canudo. É um ciclo. É um misto de sentimentos que não dá para definir em caracteres. É sobre realização pessoal, quebra de barreiras, desafios e especialmente para minha família (principalmente minha mãe) é um marco quase que histórico. Não, eu não vejo só o diploma. Vejo um filme de tudo o que se passou nesses 4 anos, vejo a dor e a delícia da vida universitária, vejo todo o caminho que de certa forma me escolheu se materializar aqui, neste momento. Faltam pessoas nessa foto. A gratidão é imensa e eu queria compartilhá-la com todos os que estiveram comigo neste período. Sei que alguns acompanham esse momento lá no céu ou em outro plano e certamente vibram também. Sobre o jornalismo: amor bandido! Uma profissão com mil e uma faces que só quem está dentro sabe como é. Contudo, se ela nos escolhe está feito e é assim que tem que ser! Por isso eu tenho orgulho em dizer que agora sou JORNALISTA sim e com certeza formada por profissionais/professores qualificadíssimos e acima de tudo pessoas excelentes. 15.02 foi um dia feliz!