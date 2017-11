As obras de recuperação da BR 116, entre Pinheirinho e a alça de acesso ao Contorno Sul foi iniciado hoje com a presença de empresários da região que foram recebidos pelo prefeito Rafael Greca, seu vice Eduardo Pimentel, o vereador Tico Kusma e o Administrador Regional do Pinheirinho, João do Suco, além de outras autoridades.

Velha reivindicação da região visando minimizar os contratempos de um pista destruida e que só recebia eventuais “remendos”, desta vez o compromisso é com uma boa reforma, com recapamento total do trecho.

A recuperação será feita em três ou quatro etapas, tentando desviar o trânsito da melhor maneira possível visando minimizar os transtornos e prejuízo a população e para os empresários.