É um dos primeiros estilos de rock n roll, surgindo nos Estados Unidos, lá pela década de 50. Iniciando com artistas como Johnny Cash, Bill Halley, Buddy Holly, Elvis Presley, Carl Perkins, Bob Luman, Jerry Lee Lewis, entre outros. No Brasil, encontramos as bandas Old Stuff Trio, do Rio Grande do Sul; Hillbilly Rawhide, do Paraná; João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, do Rio de Janeiro; The Red Lights Gang, de São Paulo e a banda Crazy Legs, também de São Paulo.

Não conhece alguma das bandas nacionais? Não esquenta! Você pode dar uma conferida a banda curitibana Hillbilly Rawhide na Quadra Gastrô, localizada no Batel, no dia 16 de setembro. Para adquirir ingresso: www.sympla.com.br

