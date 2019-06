Coloque uma luz em todas as lembranças tristes que surgirem em sua mente e você verá como a Paz que encontramos nessa Luz – que se chama Jesus – nos cura de todas as doenças espirituais.

Enfrente todos os problemas de cabeça erguida e não tema, pois Deus nunca abandona seus filhos. Quando verdadeiramente nos conscientizarmos dos nossos erros e desejarmos de fato mudar de vida, Deus está sempre de braços abertos a nos receber amorosamente. Tudo depende de nós…

É imperdoável que o homem passe por este planeta e não faça nada por ele!

Uma das maneiras de descobrir seu papel no mundo é conversando com Deus e prestando atenção no caminho que ELE lhe mostrar.

Não procure por Deus nas alturas ou no meio de outras pessoas que você julga influentes. Procure por Deus dentro de seu coração – Ele está aí! Una-se a outras pessoas que também falam com Deus, instrua e motive outros irmãos que fazem o mesmo, pois só assim será possível deixar um mundo melhor para nossos filhos.