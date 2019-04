A Agência Curitiba ainda tem vagas em três turmas presenciais do Bom Negócio – Vale do Pinhão 2019. O curso totalmente gratuito da Prefeitura pode ser iniciado em unidades da UniOpet, uma das instituições parceiras do programa, no Rebouças, Boqueirão e Fazendinha.

Há disponibilidade para aulas à tarde, das 13h às 17h, ou no período da noite, das 19h às 22h30.

Mari Pessin, coordenadora do Bom Negócio – Vale do Pinhão, explica que o curso presencial tem carga horária de 56 horas, entre abril e junho. Os empreendedores terão disciplinas como gestão inovadora, finanças, marketing, novos modelos de negócios e como criar uma startup (empresa com base tecnológica). “As aulas presenciais têm como objetivo colocar ideias à prova, refinar planos de negócio e mudar a postura como gestores”, salienta ela, que também é assessora técnica da Agência Curitiba, órgão ligado ao município e responsável pela política de inovação e empreendedorismo da capital.

Para participar dos cursos em sala de aula, que integram a chamada Rota III do programa da Prefeitura, é preciso obrigatoriamente fazer as rotas I e II à distância (EAD). “As aulas EAD podem ser iniciadas a qualquer momento na plataforma on-line do programa. Basta fazer a inscrição e iniciar a disciplina”, completa Mari.

Programa

O Bom Negócio – Vale do Pinhão é a nova versão do programa lançado em 2002 e que capacitou cerca de 12 mil pessoas até 2012, quando foi suspenso.

Por conta da alta demanda por uma capacitação empresarial, o prefeito Rafael Greca determinou à Agência Curitiba o relançamento do curso em 2018. Agora o programa segue os conceitos do Vale do Pinhão, o movimento da Prefeitura e do ecossistema para incentivar ainda mais o ambiente da inovação de Curitiba.

No ano passado, o novo Bom Negócio formou 156 pessoas que estavam em busca do crescimento sustentável do negócio ou se preparavam para abrir um empreendimento. Os encontros presenciais ocorrem em espaços de duas instituições parceiras do programa: UniOpet e Universidade Positivo.

Locais, período e horários dos cursos presenciais na UniOpet

Rebouças – de abril a junho – Avenida Getúlio Vargas, 892 – das 13h30 às 17h

Boqueirão – de abril a junho – Rua Zanardi Ribas, 750 – das 19h às 22h30

Fazendinha – de abril a junho – Rua Alfredo José Pinto, 1.850 (Center Shop MegaVe) – das 13h30 às 17h

Mais informações sobre o programa e as aulas presenciais na plataforma do Bom Negócio – Vale do Pinhão.