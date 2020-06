Está semana teremos o tradicional bolo com mais de 300 medalhinhas na Paroquia Sagrada Família, na rua Pedro Gusso na CIC.

São TREZENTAS chances de casamento. Segundo a tradição, quem achar uma medalha de Santo Antônio dentro do bolo irá encontrar o seu par perfeito 👰♥️ . . PARTICIPE! Venha buscar o seu pedaço. Apenas R$5,00 o pedaço.

Atenção: Devido a Pandemia do COVID-19, o bolo não poderá ser consumido nas dependências da Paróquia. Você pode fazer a retirada do bolo no Salão Paroquial e no estacionamento da paróquia, em sistema de drive thru.

Busque seu pedaço premiado e seja feliz.

Programação: