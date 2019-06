Prêmio IEL de Estágio está com inscrições abertas até o dia 30 de junho. Podem participar empresas, instituições de ensino e estagiários

O estágio é uma relação benéfica tanto para os estagiário, quanto para as instituições de ensino e para as indústrias, pois, para os estudantes, é uma oportunidade de entrada no mercado de trabalho; para as instituições de ensino é uma forma de complemento da educação da sala de aula; e para a indústria, é um instrumento de descoberta de novos talentos e formação de capital humano. “O desenvolvimento do talento do estagiário selecionado pela empresa é uma grande oportunidade para a formação de novos profissionais para a própria empresa, uma vez que busca potencializar habilidades e competências que atenderão as demandas corporativas”, explica Giovana Punhagui, gerente executiva de Educação do Sistema Fiep.

Para disseminar boas práticas de estágio em todo o Paraná, o Sistema Fiep promove o Prêmio IEL de Estágio, que identifica, divulga e premia empresas, instituições de ensino e estagiários. A edição 2019 está com inscrições abertas para etapa regional e podem participar todas as instituições que tenham seus programas de estágio desenvolvidos pelo IEL no Paraná. “A realização do Prêmio IEL é uma iniciativa para estimular as boas práticas e multiplicá-las no estado. Além disso, também valoriza o desenvolvimento de novos talentos, o espírito empreendedor e ações inovadoras para colaborar com a produtividade e competitividade das empresas”, conta Giovana.

Para os estagiários interessados, é a oportunidade de proporcionar um currículo profissional competitivo e estimular seu espírito empreendedor, pensamento inovador e a prática de responsabilidade social na empresa em que atua. Para as empresas, o Prêmio IEL de estágio é um momento oportuno de se destacarem no mercado, como aponta Giovana: “a premiação possibilita maior visibilidade, despertando interesse em novos candidatos. Além disso, as demais empresas podem se inspirar nos cases vencedores, oferecendo melhores oportunidades de estágio”.

Todas as categorias concorrem a premiações específicas. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho, gratuitamente, pelo site: www.ielpr.com.br/premio. Os vencedores da etapa regional serão classificados para a etapa nacional. O resultado será anunciado em evento a ser realizado no mês de agosto.

SOBRE O SISTEMA FIEP

