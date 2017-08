Se eu te perguntar em qual mercado a Peugeot e BMW estão você certamente irá responder, automobilístico. Certo? Errado!!!! Tanto a Peugeot a BMW e outras tantas empresas que não caberiam em poucas linhas estão no mercado de ganhar dinheiro!

Isso mesmo, mercado de ganhar dinheiro! Se você não entende isso pode ser que esteja com o bloqueio mercadológico onde você só enxerga o seu produto/serviço sendo consumido pelos clientes atuais nada diferente disso!

Veja o caso da Peugeot (que está no mercado de ganhar dinheiro, não de carros) em 1842 entraram no ramo de alimentos, depois avançaram para armações de vestidos e guarda-chuvas, em 1882 faziam bicicletas só então em 1889 produziu seu primeiro veículo!

A BMW que conhecemos hoje, foi fundada com a intenção de produzir motores para aviões, também produz motocicletas além de automóveis. O logo da BMW foi estampado pela primeira vez em um carro em 1928 sendo que a empresa existe desde 1916.

Isso nos mostra que temos que estar preparados para inovar, mudar, alterar nosso mercado ou simplesmente corremos o risco de sumir do mapa! Empresas que não adotam políticas de inovação podem estar assinando sua própria sentença de morte!

É o que eu digo sempre, o mundo está mudando em uma velocidade incrível, em que velocidade você ou sua empresa tem mudado? Pense nisso!

“Se você está fazendo a mesma coisa há 10 anos, é provável que a esteja fazendo errado”

Thiago Kffuri

Professor e Palestrante especializado em Criatividade.

www.thiagokffuri.com.br