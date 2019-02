A chuva não conseguiu espantar os foliões, que persistiram e fizeram a festa com o bloco Garibaldis e Sacis, na tarde deste domingo (17/2), no Bairro Novo. Quando o caminhão de som se posicionou na rua São José dos Pinhais, adultos e crianças fantasiadas começaram a se aglomerar. A chuva caiu forte, os participantes se protegeram nas marquises das lojas, mas logo o sol brilhou e deu a trégua que todos esperavam. Os foliões voltaram a pular, brincar e dançar ao som das tradicionais marchinhas de carnaval e do batuque preciso dos Garibaldis.

Lindamar do Amaral foi uma das que não parou de pular, mesmo com a chuva. “A gente tem que aproveitar. Esse bloco é maravilhoso e traz tanta alegria”, disse Lindamar, que estava acompanhada da filha e da neta, Vitória, de apenas 1 ano. Paloma Nennemann levou o filho William, de 7 anos, para curtir a festa. Ela conta que costumava frequentar os bailes de carnaval no ginásio do Bairro Novo, mas gostou muito da ideia de transferir a folia para a rua.

“Seguimos o bloco pela rua inteira até que chegamos perto da minha casa. É muito divertido”, comentou Paloma.

O casal Larissa e Alexandre Fonseca curtiu o bloco pela primeira vez, com a filha Valentina, de 3 anos. “Tínhamos ouvido falar muito bem deles. Para nós é um privilégio, pois escolheram o nosso bairro para fazer o pré-carnaval”, observou Larissa. Professora de Educação Física de uma das escolas da região, Michaela Camargo era uma das mais animadas. “Venho todos os anos. Gosto muito do bloco e esse incentivo é muito importante para a cultura do bairro”, destacou.

Festa das famílias

Para possibilitar que os participantes festejem o carnaval com segurança, a Fundação Cultural de Curitiba cuida da infraestrutura. No Bairro Novo, a organização da festa é feita em parceria com a Administração Regional. Fernando Werneck, administrador da Regional, avalia que a festividade é, para muitas famílias, a única oportunidade de vivenciar o carnaval. “ É um entretenimento a mais. É importante porque muitos não têm oportunidade de ir até o centro para participar das festividades”, disse.

A equipe da Defesa Civil estava a postos com 20 agentes que ajudaram no bloqueio do trânsito da Rua São José, no trecho entre as ruas Nova Aurora e Lauro Gentil Portugal Tavares. Uma equipe de oito agentes da Fundação da Ação Social também esteve atuante, conscientizando e distribuindo panfletos e máscaras com orientações sobre combate ao trabalho infantil.

A festa dos Garibaldis e Sacis no Sítio Cercado é um dos eventos oficiais do Carnaval 2019. O bloco, que tem mais de 20 anos de tradição na cidade, se apresenta novamente no próximo domingo (24/2), a partir das 15h, na Avenida Marechal Deodoro.