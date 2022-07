A implantação do Binário Brasília nos bairros Capão Raso e Novo Mundo já está funcionando e os resultados vão sendo sentidos aos poucos pelos usuários e moradores da região.



Ruas que funcionavam apenas como ligação local no bairro, como a José Gomes de Abreu (Capão Raso) e a Maria Trevisan Tortato (Novo Mundo) viraram avenidas de mão única com asfalto novo, sinalização, pintura, meio-fio e calçadas novas, mudando de forma definitiva a paisagem da região.

As duas ruas vão integrar o binário como uma extensão da avenida Brasília, o que acontecerá também com outras ruas já revitalizadas, como a Bortolo Gusso, Infante Dom Henrique e Das Andorinhas. No total, o binário representará a revitalização de 4,5 quilômetros de ruas e garantirá o fluxo dos 7,8 mil veículos que passam por ali, por dia, em média. A região do entorno do binário tem cerca de 50 mil habitantes.

“Mudou muito, chega até a assustar”, afirma o comerciante Renato Gainski, da Mercearia Gabriel, localizada na rua José Gomes de Abreu. “O número de carros que passam por aqui agora é muito grande, mas isso vai dar mais visibilidade também à mercearia”, afirma. “Ainda falta sinalização mas quando terminarem vai ficar muito bom”, acredita. Renato já está providenciando inclusive estacionamento para fornecedores e clientes. “Ainda bem que eu tinha este terreno aqui em frente”.

Buscando melhorar o fluxo de tráfego, os novos binários devem contribuir para o conforto e a segurança de motoristas e pedestres e também para as pessoas que usam ônibus. Os binários Brasília e Hauer/Capão Raso vão contribuir para a ampliação da capacidade da Rede Integrada de Transporte e melhorar, de forma decisiva, o sistema viário da região que será contemplada, também, com a Linha Verde, a moderna avenida que vai substituir a BR, já em fase de implantação.