Uma força-tarefa de engenheiros, técnicos e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran), além de guardas municipais, foi mobilizada para ruas do bairro Sítio Cercado nesta quinta-feira (4/4). Eles prepararam a implantação do mais novo binário da cidade.

Formado pelas ruas Ourizona e Nova Aurora, o binário tem extensão de três quilômetros, no trecho entre as ruas Pinhalão e Coronel Joaquim Antônio de Azevedo. A partir de agora, a Nova Aurora segue no sentido do bairro Umbará. Já a Ourizona vai ao Alto Boqueirão.

Com olhares atentos, desde as primeiras horas da manhã, as equipes percorriam as vias para organizar a mudança, o que incluiu substituição nas placas de trânsito e na pintura no pavimento, ligação de novos semáforos e orientação aos motoristas, para evitar que entrassem na contramão após a implantação do sentido único.

No período da tarde, a novidade foi acompanhada pelo prefeito Rafael Greca, a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella, o administrador da Regional Bairro Novo, Fernando Wernek Bonfim, e o vereador Beto Moraes.

“É uma medida de revitalização da malha viária, um serviço aos moradores e ao comércio local de melhoria no trânsito e de urbanização de Curitiba”, disse Greca. O prefeito viu de perto parte da pintura que estava sendo executada e conversou com os trabalhadores responsáveis.

Nesses primeiros dias de adaptação, agentes de trânsito e guardas municipais continuarão no binário para reforçar os alertas aos motoristas, que devem redobrar a atenção na nova sinalização de trânsito que conta, ainda, com faixas indicando as mudanças.

Panfletos com mapa detalhado que indica as principais mudanças e, também, as alterações em quatro linhas de ônibus, estão sendo distribuídos a motoristas e comunidade local.

Aprovação

A novidade pegou de surpresa o motorista de aplicativo Edenilson Pereira, 43 anos, que passava pela região. “Toda vez que há uma mudança de sentido na rua, quando ela vira mão única, ajuda e melhora o trânsito”, avaliou ele.

Trabalhador de um comércio nas proximidades do binário, Henrique Saugo, 25 anos, aprovou a mudança. “Com esse binário ficou muito melhor porque aqui tem um grande fluxo de veículos. Assim, o movimento fica mais seguro para o pedestre que passa por aqui também”, opinou.

Moradores do Sítio Cercado há dez anos, o casal Angela dos Santos, 39 anos, e Dejair de Oliveira elogiou a iniciativa, Angela ressaltou a instalação dos semáforos. “Para o pedestre foi ótimo, eu particularmente gostei. Antes nós tínhamos que esperar porque não havia preferência para o pedestre. Agora com esse novo jeito ficou muito melhor.”