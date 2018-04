Eliminar o mau cheiro na geladeira: Sabe aquele cheirinho ruim que vai surgindo na geladeira com o passar do tempo? Com o bicarbonato de sódio é possível eliminá-lo facilmente. Basta colocar meia xícara de chá do produto em um recipiente aberto dentro da geladeira. Deixe o potinho em um espaço que não possa cair e lembre-se de trocar o conteúdo a cada três meses.

Alvejante e amaciante: Entre os poderes do bicarbonato, está o de realçar o branco dos tecidos, potencializando a eficiência do sabão em pó. Ele ainda consegue avivar a cor das roupas coloridas, limpar e remover odores dos tecidos, remover manchas, e higieniza a máquina de lavar. Para isso, acrescente meia xícara de chá de bicarbonato no ciclo de lavagem de suas roupas junto com o sabão.