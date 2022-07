A beterraba é uma raiz é rica em vitamina C, betalaína, carotenoides e flavonoides, antioxidantes que combatem o excesso de radicais livres no organismo, prevenindo os danos às células saudáveis e ajudando a prevenir o surgimento do câncer e algumas doenças doenças crônicas.

Além disso, a beterraba também fornece ótimas quantidades de óxido nítrico para o organismo, uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos, facilitando a circulação de sangue e ajudando, assim, a controlar a pressão arterial e melhorar o rendimento durante os treinos.

Benefícios para a saúde

Diminui a pressão arterial, pois contém nitratos que ajudam relaxar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação sanguínea;

Melhora o rendimento durante os treinos, já que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, permitindo que mais nutrientes cheguem aos músculos;

Fortalece o sistema imune, pois contém vitamina C e zinco, composto que aumentam a produção das células de defesa do organismo;

Previne e ajuda a combater anemia, por conter ferro e vitaminas do complexo B e vitamina C;

Mantém a saúde dos músculos, pois contém potássio e cálcio, que são importantes para a manutenção de fibras musculares saudáveis;

Protege o sistema nervoso, por ser rica em vitamina B1 e B2;

Previne o envelhecimento precoce, já que contém elevados níveis de vitamina C e betalaínas, que funcionam como potentes antioxidantes e ajudam a proteger as células do dano oxidativo causado pelos radicais livres;

Controla o colesterol e protege o coração, porque contém antioxidantes e fibras, principalmente celulose, que ajudam a reduzir da absorção de colesterol no intestino;

Previne o câncer, porque contém não só vitamina C mas também outros antioxidantes, como betalaína, que evitam os danos causados pelos radicais livres às células, além de possuir propriedades anti-inflamatórias, prevenindo o surgimento do câncer de mama, fígado, cólon e bexiga;

Mantém a saúde dos olhos e previne cataratas, pois contém vitamina A que é importante na manutenção da saúde ocular;

Previne problemas no fígado e nos pulmões, já que evitam o dano oxidativo das células hepáticas, podendo ter benefício em caso de hepatite, câncer de fígado e para evitar o acúmulo de gordura no fígado.

https://www.tuasaude.com/beneficios-da-beterraba/