• Queima de calorias e perda de peso;

• Manutenção da tonificação dos músculos;

• Melhora a circulação;

• Melhora as funções cardíacas e pulmonares;

• Aumento do autocontrole;

• Redução do estresse;

• Aumento da habilidade de concentração;

• Melhora a aparência;

• Reduz a depressão;

• Melhora a qualidade do sono;

• Prevenção de pressão sanguínea e colesterol altos e diabetes.

• Diminui o risco de doenças

O alongamento é fundamental para prevenir lesões musculares, pois esquenta e prepara os músculos para a atividade física. Deve ser feito antes e depois dos exercícios.Quanto mais alongado um músculo, maior será a movimentação da articulação comandada por aquele músculo e, portanto, maior a sua flexibilidade. O alongamento consegue esse resultado por aumentar a temperatura da musculatura e por produzir pequenas distensões na camada de tecido conjuntivo que reveste o músculo.

• Quando praticamos o treino com pesos, adquirimos massa magra. Com mais músculos no corpo, nosso metabolismo fica acelerado e consome mais calorias, mesmo em repouso. Resultado: perdemos peso com mais facilidade. Além disso, o treino de resistência fortalece os ossos, o coração e melhora a postura.

• É fundamental a prática de musculação principalmente após os trinta anos – idade em que começa a diminuição de massa magra e que devem ser iniciados os primeiros cuidados para evitar a osteoporose. Entre vários outros cuidados, o treino com pesos ajuda o organismo a fixar o cálcio nos ossos, fortalecendo-os.

• A musculação deve ser praticada juntamente com exercícios aeróbicos para que os benefícios sejam completos. Assim, você ganha um corpo mais forte e um coração mais resistente. E um corpo mais forte executa as tarefas diárias com mais disposição, energia e bem-estar

• Subir e descer escadas é um dos exercícios mais completos que existe. Além de ser uma atividade aeróbica muito eficaz para trabalhar os músculos das pernas, queimar gorduras da parte inferior do corpo e gastar energia, também melhora a frequência cardíaca e a capacidade pulmonar.

• Subir escadas auxilia na redução de peso e traz efeitos positivos na saúde a curto, médio e longo prazo. Ajuda a reduzir notavelmente os níveis de colesterol ruim no sangue e a probabilidade de adquirir enfermidades crônicas como problemas cardiovasculares, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer, proporcionando energia e vitalidade.

Fonte: https://belezaesaude.com/exercicios-fisicos/