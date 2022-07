Olá! Eu sou a Suyane, sou Nutricionista e sou apaixonada em trabalhar com pessoas que decidiram mudar suas vidas em busca de uma alimentação mais saudável.

Trabalho para ajudar pessoas a recuperarem sua autoestima, se sentirem melhor com sua saúde, seu corpo, a voltarem a se olhar no espelho e brincar com seus filhos no parque ou na praia.

Eu acredito que é possível ser saudável, mesmo saindo com o maridão, com a esposa ou com os amigos no sábado a noite e também frequentando os encontros de família.

Então eu quero aproveitar esse espaço para trazer pra você informações sobre nutrição, dicas sobre alimentação e tirar dúvidas, falar sobre todos os benefícios que construir hábitos saudáveis pode trazer para vida e como torná-la uma realidade possível no seu dia-a-dia.

Benefícios de uma alimentação saudável:

• Manutenção do peso;

• Gestão de doenças como diabetes, hipertensão, cardiovasculares, dislipidemias, entre outras;

• Redução do risco de doenças como câncer;

• Fortalecimento de ossos, dentes;

• Melhora da pele, cabelos, unhas;

• Melhora do humor, da memória, do cansaço, da concentração;

• Melhora da saúde intestinal;

• Melhora da qualidade do sono;

• Melhora do condicionamento físico, aqui vale para os praticantes de atividade física mas também pra quem leva uma vida agitada.

E pra quem quer começar a melhorar a sua

qualidade de vida, aí vão algumas dicas:

• Comer de forma saudável significa evitar alimentos com quantidades elevadas de sal, açúcar e gorduras;

• Deve incluir na alimentação uma variedade de frutas e vegetais, grãos e carnes magras;

• Tomar água, seja inverno ou verão devemos beber no mínimo 1,5lts de água por dia;

• Praticar algum tipo de atividade física.

Lembrem -se: Esse é só o começo!