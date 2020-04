A faixa ganhou uma versão mais dançante com ritmos do oriente e vai estar disponível nas plataformas digitais nesta sexta-feira (3/4).

“SIM” integra o álbum de estreia da cantora pernambucana que vem chamando atenção no cenário da música pop nacional

“SIM”, música lançada recentemente pela cantora e compositora Bella Schneider, acaba de ganhar uma versão remix com ritmos dançantes do oriente. Produzido pelo músico e produtor maranhense Ico dos Anjos, o novo remix ecoa nomes como Major Lazer e Drake. Daquelas faixas para serem ouvidas em repeat! A faixa vai estar disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (3/4). Pre-save: https://backl.ink/132433277.

“SIM” é o segundo single do álbum “ELA”, trabalho de estreia da cantora pernambucana, que conta com a produção musical de Diego Marx (Scalene, Festival CoMA, vencedor do GRAMMY®) e em breve chega ao mercado com distribuição da LAB 344.

“A leitura criativa do Ico para o remix da minha música “SIM” conecta com a minha essência e admiração pelas culturas mundiais. O mix de estéticas sonoras que remetem ao oriente médio com vibe dançante anos 80 ficou super enérgico! Do jeitinho que eu gosto!”, explica Bella Schneider.

Ico dos Anjos também comentou a parceria: “Um remix misturando ritmos do ocidente e oriente acompanhando o papo reto da Bella, adorei fazer parte disso!” O produtor maranhense já fez remix para Pablo Vittar, na faixa “Buzina”, e assinou co-produção no álbum “Sintoma” (2017), do cantor Castello Branco.

A música “SIM” é um emocionante relato de Bella sobre uma jornada de superação da depressão. A cantora desenterra de seu íntimo a realidade de muitos jovens da atualidade que se sentem perdidos e sozinhos. Costurando português com inglês, a essência de uma fusão musical e cultural que é uma das características principais da cantora, a letra de “SIM” é uma confissão cheia de significados que vai contagiar e arrepiar a alma de quem ouvir. A música conta com a batida das alfaias do maracatu e se funde ao som do beat eletrônico. Ouça ou baixe agora:https://lab344.lnk.to/SIM.

Bella Schneider vem chamando atenção no cenário da música pop com as músicas de seu novo trabalho, “ELA”, álbum de estreia que vai reunir composições autorais que flertam com o pop eletrônico e alguns ritmos de Pernambuco. Em suas canções, Bella fala sobre o amor, suas experiências e algumas superações. A cantora acredita no poder da música para mudar vidas e gosta de trazer reflexões sobre respeito e liberdade de expressão.

Confira o primeiro single, “NADA”, que foi lançado nas plataformas digitais. A letra é um desabafo sobre as máscaras do falso cidadão de bem e sobre a dificuldade das pessoas em aceitar o outro como ele é. Ouça aqui: https://lab344.lnk.to/BellaSchneiderNADA. A música ganhou clipe com direção de Eduardo Bivar (vencedor do Oscar), direção de arte do Tiago Selva, somado à pós-produção da Arquiteto Cinema. Assista: https://youtu.be/lX4mT-Nuxq8. “NADA” também tem remix assinado pelo cultuado produtor musical Kassin. Confira: https://lab344.lnk.to/NADAKassinRemix.

A jovem cantora e compositora, nascida no Recife, PE, tem influências da mistura cultural de sua família, uma parte alemã e outra brasileira, toca vários instrumentos e também compõe em outros idiomas, como inglês, alemão e espanhol. Dona de uma voz ponderosa, Bella já abriu shows de bandas nacionais e também participou de festivais na Europa e reality shows musicais. Em 2017, lançou seu primeiro single e clipe em português, “Final Feliz”, junto a gravadora Midas Music (SP), do produtor Rick Bonadio. Atualmente, Bella apresenta o programa musical Usina Sonora, que é transmitido pela TV Nova Nordeste e TV Cultura. Em seu álbum de estreia, “ELA”, a cantora também contou com a pós-produção de Henrique Andrade (Justin Bieber, Zayn, Rita Ora e vencedor do GRAMMY®).

Bella tem um trabalho muito potente em sua cidade natal. Nesse carnaval, participou de shows de grandes nomes da cultura Pernambucana. Cantou o clássico que leva seu nome, “Oh! Bela!” (Capiba), com o Maestro Spok e sua orquestra, e com o cantor Romero Ferro, que vem conquistando espaço no mercado nacional, a faixa“Corpo em Brasa”, feat de Romero com Duda Beat. A cantora também estreou suas músicas no carnaval do Recife. Lançado no final de 2019, o single “NADA” já era cantado pelo público que conhecia o refrão.

