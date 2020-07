Apesar das medidas de isolamento social recomendadas para contenção da pandemia do novo coronavírus, tem um número muito estranho: os acidentes envolvendo veículos e a quebra de postes da Copel.

No primeiro semestre deste ano, as batidas quebraram 1.531 postes em toda a área de concessão da empresa, contra 1.509, no mesmo período de 2019.

Os maiores aumentos se deram entre os meses de março e maio. Neste último foram contabilizados 288 postes abalroados, variação de 21%, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

E veja, os municípios com maior número de acidentes registrados foram Curitiba (162), Londrina (88), Maringá (81), Ponta Grossa (53), São José dos Pinhais (51), Cascavel (45), Apucarana (29) , Arapongas (27), Araucária (26) e Foz do Iguaçu (23).

Os custos variam de acordo com o tipo de estrutura abalroada e os equipamentos avariados no acidente. O custo médio para manutenção de cada poste quebrado por veículos ficou em uma média de R$3,5 mil por batida.