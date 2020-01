A noite curitibana possui diversos estilos musicais e a alma latina também faz parte dela. A Banda La Rumba é a representatividade do melhor da salsa e do reegaeton na capital paranaense, estilos musicais “calientes” em toda a América Latina e que transformam qualquer noite em uma celebração única.

Formada por Manuel Munhoz Cordova, mais conhecido por Diablito, peruano nascido em Chimbote e radicado em Curitiba há 10 anos, a Banda La Rumba é a realização de um sonho de Diablito: a de trazer os sons de sua terra para a noite curitibana:

“Sempre gostei de música e é com este estilo de vida que trabalho desde os meus 13 anos de idade”. No auge de seus 32 anos de vida, Diablito já cantou com bandas importantes no Perú e é esta experiência que faz com que o cantor se destaque. O seu conhecimento musical abrange tudo o que foi feito na América Latina, em especial na salsa, com clássicos de ícones como Hector Lavoe e Willie Colón, por exemplo:

“Devo tudo à música. Trabalhei aqui no Brasil com música também, me fazendo conhecido em diversos cenários importantes deste lindo pais. Já me apresentei no Teatro Guaíra e no Teatro Positivo aqui, em Curitiba, além de apresentações em São Paulo, Porto Alegre e Bahia com outras bandas como integrante de outros grupos” relembra Diablito.

La Rumba: o grande projeto

A ideia de sair como solista e formar sua própria banda nasceu quando Manuel ainda vivia no Perú. Diablito trabalhou muito para ter uma boa estrutura profissional e Banda La Rumba já tem quatro anos, com diversos músicos que passaram pela banda: “Eu ocmando tudo do meu teclado, basicamente sou uma orquestra de ritmos, mas sempre convido músicos latinos para completar a festa” completa.

As apresentações da La Rumba são ecléticas, com salsa, cumbia, merengue, reggaeton, bachata e outros ritmos mais contemporâneos, misturando o tradicional com o que está na moda: ” Claro, como estou no Brasil não poderia de deixar de tocar a música daqui, Também tenho um repertório bem amplo de música brasileira vai desde pagode, sertanejo ,algo de MPB e forró. Quem contrata meu show pode esperar não só um show de música latina mas sim algo super variado para todo mundo se divertir.”

A Banda La Rumba pode se apresentar no formato mais tradicional até o mas moderno: “Além dos músicos, há a opção de levar o DJ onde conseguimos brincar um pouquinho a mas enquanto a música se refere” completa Diablito.

Serviço

Grand Fiesta Latina no Clube Sírio Libanês

Local: Clube Sírio Libanês (Rua Padre Germano Mayer, 1347, 80040-170, Curitiba)

Quando: 08 de fevereiro

Link para o evento: https://www.facebook.com/events/2545592905659938/?active_tab=discussion

Ingressos: 41 998660142 (Manuel) e 41 999845136 Maura