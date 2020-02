Os cinco bairros da Regional Pinheirinho já tiveram, desde 2017, 60 ruas requalificadas pelo programa de recuperação da malha viária da Prefeitura. São 37.831 metros de asfalto novo no Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho.

Em quatro vias, as obras estão em andamento e, em outras duas, os serviços começarão nas próximas semanas.

Com trabalhos em execução estão as ruas Professor Zimmermann (trecho de 255 metros entre as ruas Nossa Senhora do Sagrado Coração e Pedro Frederico Voluz), José Manoel Voluz (nos 505 metros entre Pedro Frederico Voluz e Padre Rafael Kalinoski) e a via rápida Capão Raso-Pinheirinho, formada pelas ruas Antônio Gasparin e Marechal Octávio Saldanha Mazza.

O piso da via rápida está sendo requalificado a partir do cruzamento com a Rua Pedro Gusso e seguirá até o encontro com a Rua Izaac Ferreira da Cruz. Serão 3.583 metros de melhoria no asfalto e na sinalização.

Nesta sexta-feira (21/2), o prefeito Rafael Greca vistoriou o andamento do trabalho.

“Asfalto novo na via rápida centro-bairro para ligar o Portão ao Capão Raso e ao Pinheirinho. Também para dar conforto aos curitibanos embarcados em 22 linhas de ônibus que transitam pelas ruas Antônio Gasparin e Marechal Octávio Saldanha Mazza”, disse Greca.

O secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, informou que estão programadas obras em mais duas ruas da Regional Pinheirinho.

“Além das revitalizações feitas e as que estão sendo executadas, iremos levar pavimento novo para a Rua Pedro Zagonel, no Novo Mundo, e para a Avenida Presidente Wesceslau Braz, no Lindóia”, apontou o secretário.