No próximo dia 15 será inaugurado o Farol do Saber e Inovação Cecília Meireles, na Escola Municipal Dona Lulu, no bairro Sítio Cercado. Será a segunda unidade da regional a contar com espaço maker para criação de protótipos, com impressora 3D.

Em setembro do ano passado a comunidade da região ganhou a primeira oficina de criatividade, no Farol Rubem Braga, junto à Escola Municipal Rio Negro.

A partir deste mês, Curitiba vai ganhar mais 18 Faróis do Saber e Inovação. Dos 23 previstos para 2019, cinco já foram entregues. Os demais passam por revitalizações para abrigarem oficinas de criatividade, e serão entregues ao longo dos próximos meses, com espaços de cultura maker e impressoras 3D à disposição de estudantes e dos moradores.

O investimento da Prefeitura de Curitiba nessas unidades é de R$ 2,1 milhões.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, destaca o papel dos faróis para estimular os estudantes a buscarem respostas e soluções para as questões do cotidiano. “Esse projeto coloca Curitiba na vanguarda de todos os processos educativos”, analisa a secretária.

O projeto dos novos faróis participou do Desafio Aprendizagem Criativa 2018, promovido pela Fundação Lemann e Massachussetts Institute of Technology (MIT) Media Lab. Foi um dos oito selecionados no país – único na região sul – a integrar o programa de apoio técnico educacional oferecido pela instituição norte-americana.

História curitibana

Os Faróis do Saber foram criados na década de 1990, na primeira gestão do prefeito Rafael Greca, para servirem como bibliotecas com acesso gratuito à internet.

Agora, a proposta dos Faróis da Inovação está alinhada ao conceito do Vale do Pinhão – o ecossistema de inovação da cidade – e a tendências nacionais e internacionais em tecnologia educacional, com foco na aprendizagem criativa. São utilizados por estudantes e também abertos à comunidade.

Desde a inauguração do primeiro farol no novo modelo, em 2017, já participaram de atividades inovadoras mais de dez mil estudantes.

Serviço:

Entrega do Farol do Saber e Inovação Cecília Meireles – EM Dona Lulu

Data: 15/05

Horário: 16h

Local: Rua Milton Miramir Visioni, 4