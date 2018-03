Com a participação de mais de 5 mil pessoas e muitas atrações, entre brinquedos, jogos, apresentações musicais O Bairro Novo teve um sábado de muita alegria e festa neste dia 24 de março.

O “agito” foi coordenado pelo administrador da Regional Bairro Novo, Fernando Bonfim e sua equipe que receberam o prefeito Rafael Greca animadíssimo com o público presente e em especial diante da alegria da criançada que corria para todos os cantos do ginásio de esportes da Rua Ourizona, onde aconteceu a festa.

“O Bairro Novo é um símbolo dessa cidade que se renova permanentemente. Este é um dos lugares mais alegres e vibrantes. Por isso, vamos começar aqui o Programa MusicaR para ofertar a música para as crianças da região”, falou o prefeito. O compromisso, reafirmou ele, é ter o programa em funcionamento em todas as Ruas da Cidadania de Curitiba. No Bairro Novo, as inscrições já podem ser feitas e as aulas começam no início de abril.

Participante da atual edição do programa The Voice Kids, Ana Júlia, 12 anos, moradora do Bairro Novo levou seu carisma e alegria cantado para os presentes. Além da menina, diversos outros artistas da região também se apresentaram.

Outra novidade anunciada no aniversário do bairro, foi a abertura da piscina comunitária aos sábados. Entre as atrações da festa, maquiagens para as crianças, diversas atividades ofertadas no Clube da Gente, a apresentação da “Ciranda das Etnias”, numa homenagem aos moradores que vieram das mais diversas regiões do estado e também de outras partes do Brasil.

E como ponto alto, o “Parabéns a você” foi cantado com muita disposição seguido pela distribuição de bolo aos presentes.