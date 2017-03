Segundo informações da Regional Bairro Novo, há cerca de dez anos, vem sendo percebida a presença de uma número maior de dependentes químicos que encontraram um ponto para criar a sua cracolândia. Usuários de droga passaram a ocupar os fundos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vila Vitória, no Sítio Cercado, começaram a se transformar em ao lado de uma pracinha, num fundo de vale. Chegaram a levantar alguns casebres onde se juntavam para longas jornadas de uso de entorpecentes. “Era um lugar sinistro”, conta o administrador Regional Bairro Novo, Fernando Werneck Bonfim. “E uma reclamação antiga da população.”

No dia 7 de fevereiro, logo após assumir a atual gestão, em ação conjunta da Guarda Municipal, Fundação de Ação Social (FAS), Meio Ambiente e dos funcionários da Rua da Cidadania, decidiu limpara o local. No final, foram removidas cerca de 20 toneladas de entulhos.

A partir da limpeza, o local tem visitas diárias da Guarda Municipal e assim os usuários de droga não encontraram mais ambiente para se reunirem para o consumo.

Segundo O Regional, ele considera essa como a ação mais importante realizada pela Regional neste início de gestão. Lembra que há muita coisa a ser feita “Não fizemos ainda nem 1% do que precisamos fazer; estamos só no começo”, afirmou.