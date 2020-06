Os serviços nas avenidas Presidente Arthur da Silva Bernardes e Presidente Wenceslau Braz, somados, alcançam 6.764,55 metros e beneficiam moradores do Portão, Vila Izabel, Santa Quitéria, Seminário, Parolin, Guaíra, Lindóia e Fanny.

Espinha dorsal do tráfego de veículos para Parolin, Guaíra, Lindóia e Fanny, a Avenida Presidente Wenceslau Braz tem a previsão de contar com serviços em seu pavimento até 15 de julho. As obras acontecem no trecho de 2.435 metros, entre a Avenida Santa Bernadethe e a Rua Antônio Bariquelo.

Corredores de transporte

Além de funcionarem como ligação entre bairros, as avenidas Presidente Arthur da Silva Bernardes e Presidente Wenceslau Braz também atendem 17 linhas do sistema de transporte coletivo de Curitiba.

As linhas de ônibus que trafegam pela Arthur Bernardes são a 020 Interbairros II (sentido horário), 021 Interbairros II (sentido anti-horário), 022 Inter 2 (sentido horário), 023 Inter 2 (sentido anti-horário), 024 Capão Raso/Campinha do Siqueira, 670 São Jorge, 701 Fazendinha, 702 Caiuá/Cachoeira, 703 Caiuá, 706 Caiuá/Fazendinha/Centro, 761 Vila Izabel, 779 Vila Velha/Buriti e X36 Guadalupe/Fazendinha.

As linhas 602 Circular Sul (sentido anti-horário), 502 Circular Sul (sentido horário), 661 Lindóia, 662 Dom Ático, entre outras, usam a Wenceslau Braz como corredor para percorrer seu itinerário.