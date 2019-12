O Natal Luz dos Pinhais, com a Cantata Natalina especial que contou com a participação de um coro de 700 jovens cantores do Projeto MusicaR encheu os olhos de quem teve a oportunidade de participar do evento no início da noite do último dia 13 em frente a Rua da Cidadania Bairro Novo.



Vestidas com as cores azul, verde e vermelho, 400 alunos das escolas municipais da região e 300 alunos do Projeto MusicaR ocuparam as rampas da administração regional e soltaram a voz sob a regência das maestrinas Esmeralda Rovani e Cristiane Alexandre. Na plateia centenas de pessoas encantadas com o belíssimo espetáculo. Entre elas o prefeito de Rafael Greca que destacou sua alegria “em ver a rua Tijucas do Sul, a principal do Bairro Novo, lotada de gente. É um Natal à altura do bem que eu desejo a Curitiba”.

Acompanhado do empresário Joanir Zonta, presidente da Rede Condor, uma das apoiadoras da segunda edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, Zonta fez questão de destacar que “desde criança sempre gostei da decoração de Curitiba no Natal e a volta do prefeito Greca está recuperando o Natal que tínhamos. É muito gratificante poder participar de um evento tão importante quanto este”.

Ensaiadas desde setembro foram apresentadas 12 canções.

Na apresentação, além do administrador Regional Fernando Wernek Bonfim, a presença também das presidentes da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Ana Cristina de Castro, do Instituto Municipal de Turismo (IMT) Tatiana Turra, da Fundação de Ação Social (FAS), Elenice Malzoni, da secretária municipal da Educação, Maria Silvia Bacila e do vereador Geovane Fernandes.