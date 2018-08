Pela primeira vez na história, oito atletas da Ginástica Rítmica de Curitiba foram convocadas para a Seleção Brasileira que vai ao Sul-Americano da modalidade, na Colômbia. É o resultado positivo do Campeonato Brasileiro de GR e de sua Seletiva Simultânea, realizado no período de 11 a 14 de julho no Ginásio da Secretaria Estadual do Esporte e do Turismo e no Ginásio Prof. Almir de Almeida(Tarumã), em Curitiba.

Na categoria pré-infantil as selecionadas são Lana Yurika Yanaga, Letícia Carolina Machado da Silva, Caroline Aisha Rodrigues Pereira, Julia Cristina Ricardo e Alejandra Montilla. Na infantil, Isadora Carnnielle de Oliveira; juvenil, Mariana Vitória Gonçalves Pinto; e na categoria adulto, Bárbara de Kassia Godoy Domingos.

Para a professora Márcia Naves, coordenadora do Núcleo GR do Paraná e, juntamente com Valdenize Cunhago, treinadora das atletas curitibanas, este é o resultado de um trabalho árduo a que todas elas são submetidas, de segunda a sábado, 5 horas por dia. São atletas disciplinadas, determinadas e vitoriosas. “Trabalhar com elas é prazeroso. Ainda mais quando os resultados aparecem de maneira tão extraordinária como agora. Estão todas de parabéns. Mas agora vamos apurar ainda mais os treinamentos para que todas cheguem ao Sul-Americano em condições de medalhar”.

A atleta Bárbara de Kassia Godoy Domingos foi selecionada para o Sul-Americano e também para o Pan e Mundial. Segundo ela, esse é o reconhecimento do esforço de todos, atletas e treinadoras, ao longo de toda fase de preparação para o Brasileiro e para a Seletiva. “Particularmente estou muito feliz porque desta vez irei ao Mundial, depois de disputar o Sul e o Pan-Americano, como titular. Na última competição desse nível, estive como suplente. Agora volto para apresentar meu trabalho. Sei que as chances de medalha no Mundial são poucas, mas vou lutar por elas, também, com certeza”, disse.

Bárbara compete desde os 6 anos de idade e, ao longo de sua trajetória, acumula inúmeras medalhas em competições estaduais, nacionais e internacionais. Ela é uma das atletas do TOP, Talento Olímpico do Paraná, programa de bolsa-atleta do Governo do Estado que distribui 1,6 mil bolsas em todas as modalidades olímpicas.

Bárbara e suas companheiras paranaenses de Seleção Brasileira seguem treinando com as professoras Márcia Naves e Valdenize Cunhago, de segunda a sábado, no Ginásio da Secretaria do Esporte e do Turismo, em Curitiba, até o dia da viagem para Melga (Colômbia), em outubro.