Definido o novo corpo diretivo em recente Assembleia, a Associação de Moradores dos Conjuntos Voluz, Lages, Campeche e Raksa, no Pinheirinho, apresentou a nova direção em m boletim distribuído na comunidade.

Resultado de chapa única, foram eleitos pelos 54 moradores presentes à eleição, o morador Leandro Santos como Presidente, Osni Cardozo (Vice-presidente), Renato Mendes (1° Tesoureiro), Marlon Vieira (2° Tesoureiro), Naiara Proença (1°Secretária), Elizete Gallo (2°Secretária), Edevair Carbonera (1° Conselheiro), Augusta Crispim (2° Conselheira), Ana Furtuoso (3° Conselheiro).

A novidade da atual gestão foi a criação de um novo cargo denominado de “Dirigente Comunitário”. Ele foi criando visando uma comunicação mais próxima com todos os moradores dos conjuntos de abrangência da Associação, auxiliando efetivamente na busca por oportunidades de melhorias para as comunidades.

Estes novos moradores Dirigentes atuam em um espaço específico, ainda dentro da comunidade, mais concentrando seu trabalho com vizinhos, moradores da mesma quadra onde mora. Como explica o presidente Renato Mendes, “buscando por meio da comunicação e por sua vivência local, coletar as demandas da rua que serão encaminhadas para a diretoria da Associação de Moradores, possibilitando assim uma melhor distribuição para os órgãos públicos e ou privados, melhorando as possibilidades de resolução destas demandas. O objetivo é ter em cada quadra de nossa comunidade o mínimo de um Dirigente sendo que todos os moradores podem participar das reuniões mensais e contribuir para o desenvolvimento dos nossos conjuntos residenciais”.

Parabéns pela iniciativa e bom trabalho a todos.