Detalhes da bonita festa em homenagem às mães organizada pela direção da associação de Moradores da Vila Formosa realizada no sábado dia 11.

As mães agradecem a presidente Odila Raizel e também a Alessando Chaves, Hosania da Silva e Thalita Raizel pela linda festa que organizaram.

A Gazeta do Bairro também parabeniza a todos e em especial às dedicadas mães.