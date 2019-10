A presença da capoeira entre os jovens e até mesmo crianças vem sendo destaque na região, onde o trabalho de muitos professores e mestres levam este esporte às escolas e a diversas entidades, como já temos destacado na Gazeta do Bairro em outras edições. Um belo trabalho social.



Aqui apresentamos o exemplo da iniciativa levada a efeito na Associação de Moradores da Vila Piratini, presidida pelo Sr Julio, onde encontramos a dedicada Beth (secretária da associação) envolvida com a turma de alunos de capoeira do professor Pernalonga, o Wilson Neves.

Há anos este trabalho vem sendo desenvolvido na comunidade sob a supervisão do Mestre Duende e a presença hoje, de 17 dedicados alunos que participaram deste evento para troca de corda para todos.



Nas fotos detalhes da comemoração dos 3 anos na Amopi, com mestres e alunos de outras comunidades que prestigiaram o evento. Também detalhes de algumas aulas.

Parabéns a todos.