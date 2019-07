Marcada para 3 de julho, a palestra pretende compartilhar técnicas sobre Marketing de Conteúdo para Redes Sociais desenvolvidas para organizações não governamentais

O setor de Responsabilidade Social da Associação Evangelizar promove no dia 3 de julho, em parceria com o Instituto Tibagi, uma palestra no estilo masterclass sobre Marketing de Conteúdo para Redes Sociais de instituições do terceiro setor. “A ideia é compartilhar informações e técnicas, vindas diretamente de profissionais renomados, para que essas organizações consigam expandir seu alcance digital e, como consequência, a geração de doações espontâneas e de pessoas engajadas para o voluntariado”, explica Juliane Gonçalves, supervisora de Responsabilidade Social da Evangelizar.

Fabio Mendes; professor, empreendedor e pesquisador nas áreas de inovação, tecnologia e comportamento humano; e Diego Borba; CEO da Agência Virtualiti e especialista em Marketing Digital; vão comandar a palestra, que trabalhará todos os fundamentos e conceitos do Marketing de Conteúdo necessários para o desenvolvimento produtivo das redes sociais Instagram, Facebook, YouTube e WhatsApp. “Num cenário em que o acesso à informação não tem barreiras, os critérios para doação são cada dia mais exigentes. As ONGs precisam entrar no mundo digital para alcançar mais pessoas, mostrar os seus trabalhos, seus valores e assim conseguir mais adeptos para suas causas. Por meio do Marketing Digital e das Redes Sociais é possível atingir um número maior de pessoas com um custo muito menor”, explica Fabio.

A palestra, marcada para começar às 14h e terminar às 17h no Anfiteatro das Santas Chagas, localizado em frente ao Terminal Guadalupe, tem o custo de 1 quilo de alimento não perecível, que será repassado às instituições atendidas pela Obra Evangelizar. As vagas são limitadas à capacidade do Anfiteatro e, por este motivo, as inscrições devem ser feitas com antecedência pelo site www.sympla.com.br/masterclass-marketing-de-conteudo-para-as-redes-sociais-para-o-3-setor__544219

Serviço

Palestra MasterClass sobre Marketing de Conteúdo para Redes Sociais no Terceiro Setor

Quando: 3 de julho

Horário: das 14h às 17h

Local: Anfiteatro das Santas Chagas de Jesus, localizado na Praça Senador Correia, em frente ao Terminal Guadalupe

Valor: 1 kg de alimento não perecível

Inscrições pelo site: www.sympla.com.br/masterclass-marketing-de-conteudo-para-as-redes-sociais-para-o-3-setor__544219

Sobre a Associação Evangelizar

Fundada em 2005 pelo Padre Reginaldo Manzotti, a Associação Evangelizar existe para evangelizar pelos meios de comunicação, além de ajudar cristãos a despertar seus interesses pela prática religiosa de forma autêntica, buscando sempre uma aprendizagem através da mensagem de Deus. A instituição, apoiada pela Arquidiocese de Curitiba, é mantida por doações espontâneas de associados por todo o Brasil e exterior, e não possui interesses políticos e fins lucrativos. Para saber mais sobre a Obra, acesse: www.evangelizarepreciso.com.br