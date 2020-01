Estamos destacando nesta edição a iniciativa da comunidade através do projeto Pinguinho de Tinta, da Associação de Moradores da Vila Maria e Uberlândia, bairros Novo Mundo, Portão e Fazendinha. Este trabalho iniciou no ano passado, visando arrecadar e distribuir material escolar dentro das comunidades representadas pela associação.

A iniciativa teve boa repercussão na região com o resultado do primeiro ano, e agora como destacou o presidente Fabrício Rodrigues, com maior engajamento da comunidade e também a ajuda de outros meios de comunicação como RPC e CBN, “conseguimos mais de 300 kits, para crianças e jovens de 5 a 15 anos, envolvendo todas as comunidades que integram a Associação, tanto recebendo, quanto levando também suas doações e especialmente participando como voluntários nas ações desenvolvidas todos levando algum tipo de ajuda”.

Se você quiser colaborar ou mesmo conhecer o trabalho da Associação de Moradores da Vila Maria e Uberlândia visite:

chat.whatsapp.com/9J9RllxKIfQ5OIAjezPMx2

facebook.com/ama.vilamariaeuberlandia/

