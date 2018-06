A Federação Paranaense de Ginástica realizou o Campeonato de Duplas e o Grupo de Ginástica AGC que tem ajuda da Regional Pinheirinho conquistou todo o pódio na série A. Nossos atletas têm um alto rendimento esportivo e batalharam muito para chegar ao pódio.

O final do campeonato teve a seguinte classificação. Na série A Feminino o primeiro lugar ficou com Jady Caroline Correa, o segundo com Kelly de Souza Faria, o terceiro lugar foi conquistado pela Caroline e Valéria e o quarto lugar ficou com a Nathalia e Luiza, todas nossas atletas do Grupo de Ginástica AGC.

Na série B Masculino Douglas Bueno conquistou o lugar mais alto no pódio e o Yan Pagliano se classificou em segundo lugar, também atletas da Equipe AGC – Associação de Ginástica Curitiba.