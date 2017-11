Animais abandonados podem ser adotados no Petland do Birroggilho durante o sábado (18)

Nesse sábado (18), a Associação Amigo Animal irá realizar um evento de doação de animais no Petland Brasil, que trará animais abandonados que foram resgatados pela entidade. Durante todo o dia, dezenas de cachorros e gatos estarão disponíveis para adoção na rua Padre Anchieta, 1276, no bairro Champagnat.

“Diferentemente do que todos imaginam, o ato de adotar animais é algo extremamente rigoroso e importante pois existem vários pré-requisitos a serem cumpridos pelos possíveis futuros donos”, explica a gerente da Associação Amigo Animal, Patricia Yamasaki. “Temos que garantir que de forma alguma o animal volte a residir em locais perigosos ou até mesmo nas ruas”, explica.

As principais características são:

– Ter no mínimo 21 anos;

– Portar documentos de identificação (RG e CPF) e comprovante de endereço;

– Aceitar receber uma visita de um voluntário da ONG Amigo Animal ou Beco da Esperança;

– Responder a uma entrevista criteriosa sobre os motivos da adoção;

– Assinar e concordar com o termo de adoção;

– Para a adoção de gatos é necessário ter telas em todas as janelas da nova casa do pet (sem nenhum acesso às ruas) e ter uma caixa de transporte.

Além disso, no domingo (19), a ONG irá organizar um bingo beneficente às 15h, no Clube Círculo Militar, com mais de cem prêmios, desde uma TV LCD 39”, forno elétrico e até uma máquina de cupcake. A entrada vai custar R$ 10,00 com direito a duas cartelas brancas. As cartelas custam de R$ 2,50 a R$ 5,00 cada, dependendo da rodada, o kit para todo o bingo R$ 55,00 (inclui 20 cartelas + 1 número para sorteio dos prêmios extras). A arrecadação do evento vai ajudar mais de mil animais que a associação abriga. O evento vai acontecer no endereço, Largo Bittencourt, 187, Centro Cívico.