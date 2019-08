Para enaltecer o trabalho do soldado e do Exército brasileiro, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) realizou na noite desta terça-feira (20) uma sessão solene em alusão ao Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto. O proponente da solenidade, deputado Subtenente Everton (PSL), afirmou que o objetivo da homenagem foi estimular os bons valores que a instituição representa. Durante a cerimônia, foram entregues menções honrosas às autoridades do Exército.

Segundo o deputado, a homenagem é justificada pelo trabalho realizado pelo Exército em prol da sociedade brasileira. Ele lembrou os preceitos que norteiam a instituição. “Essa homenagem exalta a camaradagem, a lealdade, a disciplina, a coragem, a disposição, a honra, o comprometimento dos soldados. Sou um soldado que veio para a política e que tenta repassar estes valores com a intenção de melhorar a vida das pessoas”, declarou Subtenente Everton.

Durante a cerimônia, o parlamentar lembrou a importância dos soldados para a sociedade. “Sintam-se felizes, orgulhosos desta instituição. As pessoas que estão aqui fora dão muito valor aos nossos soldados. Admiram a estrutura e organização do Exército. Vocês representam princípios que serve de exemplo para todo cidadão brasileiro”, completou.

O general de divisão Carlos José Russo Assumpção Penteado, Comandante da 5ª Divisão de Exército (5ªDE), aproveitou a oportunidade para exaltar a história de Duque de Caxias, patrono do Exército brasileiro. “É este senhor que nos inspira e serve de exemplo para todos nós. Não precisamos estar na mídia, nos jornais, precisamos servir. Trabalhamos para defender nossas fronteiras, nossa gente e nossas riquezas”.

A homenagem contou ainda com a presença do general de brigada Aléssio Oliveira da Silva, Comandante da 5ª Região Militar (5ª RM), do Comandante interino da 5° Artilharia Divisionária, Coronel William Wilson Rueda, do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, dos deputados Homero Marchese (PROS), Elio Rusch (DEM) e Delegado Jacovós (PR), além de outros comandantes das organizações militares da guarnição de Curitiba e interior do Estado. Participaram também militares da reserva e familiares.

Duque de Caxias – O Dia do Soldado surgiu em homenagem ao nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. “Duque de Caxias foi um líder político e militar, o paradigma do militar perfeito”, afirmou Subtenente Everton.