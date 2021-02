A Secretaria Municipal de Obras Públicas está coordenando a execução de novas obras de pavimentação em ruas da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Em cinco vias o serviço foi concluído nos últimos dias e, em outras seis, o trabalho está em andamento. No total, 3.364 metros de pavimento novo atenderão os moradores do bairro, que se qualifica ainda mais com o resultado das obras.

Há quatro serviços feitos pelo processo de reciclagem ocorrendo na CIC. Eles abrangem dois trechos da Rua Irmãs Nakadaira, percorrendo o total de 580 metros. O primeiro trecho fica entre as ruas João Dembinski e Aleixo Grebos e, o segundo, parte da esquina com a Rua Aleixo Grebo e segue até o cruzamento com a Rua Verônica Tribek Moro.

Também estão recebendo as melhorias as ruas Catanduvas, no trecho de 184 metros entre a rua Irmãs Nakadaira e o final da via; Xanxerê, nos 153 metros compreendidos do encontro com a Rua Araranguá até o final da via; e Cidade de Pomerode, 290 metros entre as ruas Irmãs Nakadaira e Professor Mário José Zancanaro.

Nesta sexta-feira (5/2), o aposentado José Augusto Ribeiro observava o ir e vir de caminhões, máquinas pesadas e dos trabalhadores que prestavam serviços na obra da Rua Irmãs Nakadaira. Admirado, dizia só ver pontos positivos na implantação do novo pavimento.

“Aqui, não tem tristeza, só alegria. Não dá para reclamar quando recebemos melhorias nas ruas do bairro. É muito bom. O prefeito Rafael Greca cuida bem da nossa cidade”, disse José Augusto Ribeiro, que há 40 anos tem sua residência na Rua Catanduvas.

As obras feitas pelo processo de reciclagem compreendem a retirada da camada danificada e o reforço estrutural do pavimento. Após a retirada do asfalto antigo, o material é triturado e a ele é incorporado água, cimento e pedra, compondo uma nova base para o piso. Depois são aplicadas camadas de reperfilamento e revestimento asfáltico.

Obras concluídas

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, outras quatro obras de reciclagem do pavimento foram concluídas recentemente na CIC.

“Só estamos aguardando o período de cura do asfalto para fazer a sinalização horizontal e dar por finalizado o trabalho nessas quatro ruas”, explicou Rodrigues.

As obras melhoraram as condições de tráfego nas ruas João Antunes, no trecho de 275 metros entre as João Dembinski e a Jaguaruna; Jaguaruna, entre as ruas João Antunes e Araranguá, alcançando 103 metros; Araranguá, nos 480 metros do trecho entre as ruas Xanxerê e Veronica Tribek Moro; e Rosa Rigone Landal, onde foram feitos os 670 metros compreendidos entre a marginal da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e a Rua Pedro Driessen Filho.

Fim do pó e da lama

A CIC também está ganhando obras do programa Asfalto sobre Saibro. As intervenções levam infraestrutura de drenagem – com a colocação de galerias de águas pluviais, bocas de lobo e meio-fio – e o novo piso de asfalto, que coloca um ponto final no barro e no pó característicos do pavimento de saibro.

O trabalho na Rua Jornalista Pedro Viana está pronto. Os 300 metros do trecho entre as ruas Professor Elizário Pitz e Ottilia Maria Frank hoje despertam a satisfação de Francisca Alves, que há nove anos vive em sua casa na Rua Jornalista Pedro Viana.

“Era difícil. O pó causava problemas de saúde em mim e nos meus filhos. A lama em dias de chuva sujava tudo. Mas agora ficou bom demais. Com o asfalto, a vida é outra”, apontou Francisca.

Outras duas ruas da CIC que eram de saibro estão recebendo melhorias. Na Atagil Soares Peixoto são contemplados os 67 metros entre as ruas Evilázio Oliveira e Ricardo Emilio Michel e, na Rua Evilázio Oliveira, são mais 262 metros do trecho entre a Rua do Aço e a Doutor Ivan Ferreira do Amaral.