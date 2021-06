Foto: Hully Paiva/SMCS

As obras do plano de recuperação viária avançam por toda a cidade, beneficiando milhares de pessoas. Além das requalificações de ruas já pavimentadas, que mantêm a malha viária em bom estado, o destaque é para implantação de asfalto em ruas de pavimento primário, através do programa Asfalto no Saibro, que chegou à quinta etapa.

No bairro Pinheirinho, por exemplo, os moradores da Rua Luciano Piuzzi deram adeus ao barro e à lama. “Nós estamos felizes porque fizemos a reivindicação através do 156 e fomos atendidos”, disse Nelson Peron, morador do Condomínio Edelweiss, localizado na Rua Cid Marcondes de Albuquerque, esquina com a Luciano Piuzzi.

“Melhorou tudo”

De acordo com Nelson, que é síndico do condomínio onde moram 100 famílias, além dos transtornos com buracos e lama, a rua também era local de bota-fora irregular de lixo.

“Agora que aconteceu a urbanização, tudo isso acabou. Melhorou tudo, inclusive a situação da segurança”, explicou.

Os trabalhos na Rua Luciano Piuzzi estão sendo realizados numa extensão de 433 metros, no trecho entre as ruas Cid Marcondes de Albuquerque e Reinaldo Stocco.

A rua já recebeu obras de drenagem, meio-fio e a aplicação de capa asfáltica já aconteceu em boa parte de sua extensão. A próxima etapa é concluir a pavimentação e fazer a pintura de sinalização horizontal.

Vida nova

Quem também está feliz da vida é a professora Adélia Vallegas com a nova configuração da Rua Joaquim Oliveira Cruz (Pinheirinho), onde mora há cinco anos.

“O mato estava tomando conta da rua e a água acumulava nas laterais nos dias de chuva”, explicou Adélia. A Rua Joaquim Oliveira Cruz margeia um bosque e termina às margens do Arroio Pinheirinho.

Ao longo de 394 metros, a partir da Rua Padre Rafael Kalinoski até o final da rua, a via recebeu base e a sub-base do novo piso, drenagem e a colocação do asfalto novo.

“Agora ficou outra coisa, é vida nova para nós. O pessoal da Prefeitura está de parabéns”, elogiou Adélia.

Além do benefício do asfalto, os moradores da Rua Joaquim Oliveira Cruz, ganharam também com a urbanização da região, já que a Prefeitura fez ainda a pavimentação definitiva da Rua Rosa Manfron Ferro, fazendo um formato de ferradura com o desenho do asfalto novo nas duas ruas.

“Ficou show de bola”

Antônio Vilson de Oliveira, morador na Rosa Manfron Ferro, comemorou a urbanização da via.

“Tinha muito barro durante os períodos de chuva. Agora tudo isso acabou. Ficou show de bola o trabalho da Prefeitura”, avaliou.

A rua recebeu asfalto ao longo de 238 metros, a partir da Rua Generosa Faria de Brito até o final da via, que desemboca no Arroio Pinheirinho.

Mais duas ruas contempladas

A quinta etapa do programa Asfalto no Saibro, lançada no dia 22 de junho pelo prefeito Rafael Greca, contempla mais duas ruas do Pinheirinho: Rua Doutor Plínio Gonçalves Marques, trecho de 79 metros entre as ruas Adriano Silva de Oliveira e João Ferreira da Rocha, e Rua Manoel Teixeira de Andrade, trecho de 79 metros entre a Rua Inajá e o final da rua (Pinheirinho).

De acordo com o Secretaria de Obras Públicas, dentro das suas quatro primeiras etapas, o programa Asfalto no Saibro já levou benfeitorias para 145 ruas da capital (34.245 metros).