Dando as nossas boas vindas aos novos representantes do prefeito na região, estamos apresentando aqui os novos Administradores Regionais dos bairros onde circula a Gazeta do Bairro: Keiji Assahida do CIC, João Simões Cordeiro, do Pinheirinho e Fernando Wernek Bonfim, do Bairro Novo.

No site http://gazetadobairro.com.br/ você pode ouvir eles se apresentando e falando de suas perspectivas para a comunidade.

Pinheirinho

Administrador

João Simões Cordeiro

Atende os bairros Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho.

3313-5411 e 3313-5402.

Bairro Novo

Administrador

Fernando Wernek Bonfim

Atende os bairros Ganchinho, Umbará e Sitio Cercado – 3564-4641, 3298-6812 e 3564-4315

CIDADE INDUSTRIAL

Adminintrador Keiji Assahida

Atende os bairros, Augusta, Riviera, São Miguel e CIC.

3212-1553