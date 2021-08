Um retorno para lá de especial…

Sim! O Espaço de Arte Francis Bacon reabriu ao público, depois de um ano e meio fechado por conta da pandemia, com a exposição “As histórias do Pedro” do artista, poeta, compositor e marcheteiro, Pedro Mikuska. A mostra que retrata seu cotidiano, suas paixões e sua religiosidade, e reflete em cada obra a representação de um momento na história do artista, fica aberta até o dia 30 de setembro e pode ser apreciada de terça a sexta-feira, das 13h30 às 17h, com entrada franca.

Com curadoria de Lucélia D’Roquet, serão exibidas 60 obras que se mesclam entre pinturas em telas, óleo e acrílica sobre telas e móveis clássicos, que fazem parte do dia a dia do trabalho de Pedro Mikuska. “Essa exposição traz o estilo clássico, pois cada peça tem um significado especial, incluindo a religiosidade, vivências e acontecimentos mundiais”, explica Lucélia.

Ao passear pelo Espaço de Arte Francis Bacon, o público vai encontrar histórias que representam grandes fatos e lugares que foram retratados em belas obras de arte pelo artista Pedro Mikuska. A curadora destaca ainda que “essa é uma exposição que resgata o passado e o presente do artista, alguns acontecimentos que o tocaram e deixaram sentimentos, se tornaram algo especial que ele quis representá-los com seu trabalho artístico. E nada mais especial do que eternizá-los em obras de artes!”

Como é o caso da peças Madame Recamier e a modelo dos móveis Mikuska. Lucélia explica que os móveis representados e pintados nos quadros são os próprios móveis feitos pela Móveis Mikuska. “E para aguçar a curiosidade estamos levando uma obra que será especialmente inaugurada nessa exposição, uma obra nunca vista.” Para Pedro Mikuska a poesia também é uma arte e por meio dela ele mescla palavras para transcrever aquilo que sua respectiva pintura expressa:

“Está senhora descansa em meus braços não tão fortes.

Sempre agradeço a Deus por eu ter a grande sorte

de casar com essa princesa

que veio do interior,

sou feliz e sou contente porque tenho um grande amor.’

Por ocasião da exposição “As histórias do Pedro”, o vice-governador do Estado do Paraná, Darci Piana e sua esposa Maria José Piana, visitaram a sede da Ordem Rosacruz, e foram recepcionados pelo Grande Mestre da Ordem Rosacruz, AMORC, frater Hélio de Moraes e Marques. Darci Piana elogiou a exposição e homenageou o amigo e artista plástico Pedro Mikuska.

Serviço

Exposição: As histórias do Pedro

Data: de 09 de agosto a 30 de setembro de 2021.

Local: Espaço de Arte Francis Bacon – Ordem Rosacruz (AMORC)

Endereço: Rua Nicarágua, 2620 – Bacacheri – 82515-260 – Curitiba, Paraná.

Entrada: Franca

Horário: de terça a sexta-feira das 13h30 às 17h.