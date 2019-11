Grupo de amigas realizando seu amigo secreto no restaurante. Fim de ano, muita festa. Aqui nós flagramos o grupo Amigas Festeiras em almoço de confraternização no Restaurante Pulperiando, onde distribuíram os presentes entre as “amigas secretas”.

Segundo as informações da amiga Ana, da tradicional loja Neon Modas, o grupo As Festeiras aproveitaram para comemorar o aniversário da Rita Ramos com a presença da Jô, Ivonete, Marta, Jussara, Renata, Mony, Cleia, Sandra, Sueli, Rita, Marcia, Viviane, Eliane, Ewellyn, Josiane e Vitória, infelizmente faltaram algumas na foto que não estavam ali no momento da passagem da reportagem da Gazeta do Bairro.