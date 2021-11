Mesmo nos fins de semana, equipes da Prefeitura e de empresas patrocinadoras não param os trabalhos de montagem das atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021. Desde sexta-feira (5/11), o primeiro parque da capital está recebendo adereços que o transformarão no Natal Condor no Passeio Público. No domingo (7/11), foi a vez do famoso calçadão do Centro ganhar a estrutura de sua árvore natalina, uma das atrações do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro.

O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 estreia no dia 18 de novembro com a inauguração da decoração do Largo da Ordem (Centro Histórico).

Quem visitou o Passeio Público neste fim de semana já sentiu um clima de Natal pairando pelo espaço verde do Centro. Contornos de luz já foram instalados nos portais, na ponte pênsil, ao redor de lagos e canais e na Ilha dos Poetas, que será o palco do Auto de Natal nos fins de semana. Outra ilhota recebeu a estrutura da árvore de Natal de 15 metros repleta de pontos de luz. Além disso, begônias vermelhas formam belos desenhos no paisagismo do espaço que ainda tem canoas com flores nos canais, que mais parecem jardins “flutuantes”.

O Natal Condor no Passeio Público ainda terá circuito drive-thru “Caminho de Luz”, sessões do Coreto Digital e outras surpresas que estão sendo preparadas pela empresa patrocinadora.

Árvore da Vida

Na semana passada, os mantos de luz que farão parte do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro já tinham sido finalizados e passaram por testes. Agora a atração no Centro recebeu a estrutura da “Árvore da Vida” de 11 metros, que nos próximos dias irá receber cinco mil vasinhos de sálvias.

Até a semana que vem outras novidades do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro também serão instaladas como mensagens de luz e caixas de presente gigantes ricamente decoradas e que irão proporcionar experiências sensoriais e olfativas. Já os postes republicanos que ladeiam a Árvore da Vida serão transformados em “candelabros” graças a centenas de pontos de luz, além de laços.

LEIA TAMBÉM

Testes de luz

Durante a noite, também já estão ocorrendo testes de luz de atrações já finalizadas. Quem passou pela Rua Cândido Hartmann, entre os bairros Bigorrilho e Santo Inácio, pode ter se surpreendido durante a noite com o brilho verde da árvore de Natal que irá encerrar o circuito drive-thru do Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui. A estrutura de 18 metros é toda iluminada com 50 mil microlâmpadas de LED.

Também já recebeu a estrutura de sua Árvore da Vida o Jardim Botânico. Com patrocínio da administradora de consórcios Ademicon, o espaço verde terá várias outras atrações este ano. Além da árvore de Natal com vasinhos de sálvias, a estufa irá ganhar contornos luminosos, trilhas sonoras de Natal se espalharão pelo Jardim Francês e a grande novidade: voo de balão (preso ao solo) de 40 metros, equivalente à altura de um prédio de 12 andares.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE https://natal.curitiba.pr.gov.br/. A programação está sujeita a alterações.

A Prefeitura promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 com o patrocínio das empresas O Boticário, Ademicon, Volvo, Electrolux, Condor, Festval, Ebanx, Consórcio Servopa, Copel Telecom e ParkShoppingBarigüi. A programação começa no dia 18 de novembro e a decoração poderá ser vista até 9 de janeiro.