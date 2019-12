Depois de muito tempo fora do circuito nacional, artesãos paranaenses voltaram a participar este ano da Feira Nacional do Artesanato, que aconteceu em Belo Horizonte (MG).

A coordenação desta ação foi do Departamento do Trabalho e Geração de Renda da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), que providenciou a ida de 14 representantes do artesanato do Paraná ao evento para mostrar e comercializar produtos feitos com técnicas diversificadas, com traços das várias etnias que habitam nosso Estado.

.”Estamos reativando o Programa Estadual de Artesanato, para que seja uma atividade importante na geração de emprego e renda, com resgate de tradições e manifestações culturais”, disse o secretário Ney Leprevost, reafirmando que está trabalhando para valorizar o artesanato e a cultura local, conforme determinação do governador Ratinho Junior, de fazer do artesanato, além de fonte geradora de renda, um fomento para o turismo e cultura estadual.

A 30ª Feira Nacional do Artesanato é a maior reunião de expositores de toda a América Latina. São mais de mil stands e cinco mil artesãos de todos os estados brasileiros e outros países e faz parte do Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.