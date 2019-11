Um bonito trabalho merece sempre uma atenção especial. E foi assim que paramos em frente à escola Inovação do Saber, no Umbará para admirar o trabalho da pintora SaraH SaThy.

E aqui compartilhamos com você, um pouco de arte da Sarah. Se quiser ver mais, é só prestar atenção nos muros da escola na Rua Nicola Pelanda logo após a grande curva depois da entrada da Estrada do Ganchinho, um pouquinho antes do viaduto da passagem da linha férrea.